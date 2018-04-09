На Московском шоссе и Ново-Садовой ищут гарантийные дефекты дорожного покрытия

По данным министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, с понедельника, 9 апреля, ведомство начало гарантийный осмотр Московского шоссе и Ново-Садовой. Все выявляемые дефекты будут устраняться за счет подрядчика.На прошлой неделе компания-подрядчик «СамараТрансСтрой» уже приступила к гарантийным работам на Московском шоссе.