На Молодогвардейской в Самаре стало больше парковочных карманов
В городе продолжается масштабный ремонт дорог в рамках федерального целевого проекта «Безопасные и качественные дороги».
Благодаря этому в Самаре кардинально обновят несколько десятков улиц. Например, Молодогвардейскую, ремонт которой закончат к концу октября.
Компании-подрядчику предстояло уложить асфальтобетонное покрытие на всем протяжении основного хода, благоустроить газоны, отремонтировать тротуары, заменить бортовой камень, установить дорожные знаки, пешеходные перильные ограждения, заменить светофоры и световые опоры, нанести разметку. По основным видам работ готовность на сегодняшний день составляет порядка 85%. Еще одним важным видом работ стало обустройство придорожных карманов для парковки.
- Их число увеличилось. Появились новые парковочные места на пересечении Молодогвардейской и Студенческого переулка, а также на участке от улицы Маяковского до Ярмарочной, - рассказывает главный специалист МБУ Самары «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин. Его организация контролирует ход работ, выполняемых подрядчиком.
- Проверяется подготовка основания перед укладкой покрытия. Оно должно быть очищено и высушено. Следим за температурой асфальтобетонной смеси и, конечно же, за толщиной слоев, - отметил Владимир Былинкин.
Сейчас подрядчик завершает работы по укладке верхнего особо прочного слоя асфальта в парковочных карманах. Также предстоит уложить еще три тысячи квадратных метров плитки в районе «Шанхая» и благоустроить газоны. Ремонт Молодогвардейской закончат до конца октября.
Каждую смену на работы выходят четыре бригады по семь-восемь человек в каждой. На участке задействовано около десяти единиц техники.
Как добавил начальник участка компании-подрядчика ООО «Самарадорстрой» Рустам Багаутдинов, на парковках также нанесут разметку.
- Сначала мы отфрезеровали покрытие, потом уложили нижний, выравнивающий слой и теперь завершаем работы в парковочных карманах. Кроме того, в районе Дворца спорта мы устранили просадку асфальта. Покрытие «вытянули», и теперь там ровная дорога, - добавил представитель подрядчика.
В дальнейшем планируется также смонтировать 180 светильников и установить мусорные урны.
Работы на улице Молодогвардейской ведутся круглосуточно. Для того, чтобы не мешать движению транспорта, асфальт укладывают ночью. Днем здесь ремонтируют тротуары и газоны. Необходимо отметить, что от улицы Невской до улицы Первомайской тротуары должны быть с асфальтовым покрытием, а на всем остальном протяжении (до улицы Вилоновской) укладывается тактильная плитка для удобства горожан с ограниченными возможностями здоровья. Впрочем, и асфальт на тротуарах будет с тактильными элементами. Гарантия на комплексный ремонт – 5 лет.
- Это хорошо, что в городе так массово ремонтируют дороги. Не помню, чтобы такое вообще когда-то было. Ездить стало приятнее. Самое главное, что ремонт идет в ночное время и это нам, автомобилистам, не доставляет проблем, - высказал свое мнение самарский водитель Владимир Степанищев.
Благодаря этому в Самаре кардинально обновят несколько десятков улиц. Например, Молодогвардейскую, ремонт которой закончат к концу октября.
Компании-подрядчику предстояло уложить асфальтобетонное покрытие на всем протяжении основного хода, благоустроить газоны, отремонтировать тротуары, заменить бортовой камень, установить дорожные знаки, пешеходные перильные ограждения, заменить светофоры и световые опоры, нанести разметку. По основным видам работ готовность на сегодняшний день составляет порядка 85%. Еще одним важным видом работ стало обустройство придорожных карманов для парковки.
- Их число увеличилось. Появились новые парковочные места на пересечении Молодогвардейской и Студенческого переулка, а также на участке от улицы Маяковского до Ярмарочной, - рассказывает главный специалист МБУ Самары «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин. Его организация контролирует ход работ, выполняемых подрядчиком.
- Проверяется подготовка основания перед укладкой покрытия. Оно должно быть очищено и высушено. Следим за температурой асфальтобетонной смеси и, конечно же, за толщиной слоев, - отметил Владимир Былинкин.
Сейчас подрядчик завершает работы по укладке верхнего особо прочного слоя асфальта в парковочных карманах. Также предстоит уложить еще три тысячи квадратных метров плитки в районе «Шанхая» и благоустроить газоны. Ремонт Молодогвардейской закончат до конца октября.
Каждую смену на работы выходят четыре бригады по семь-восемь человек в каждой. На участке задействовано около десяти единиц техники.
Как добавил начальник участка компании-подрядчика ООО «Самарадорстрой» Рустам Багаутдинов, на парковках также нанесут разметку.
- Сначала мы отфрезеровали покрытие, потом уложили нижний, выравнивающий слой и теперь завершаем работы в парковочных карманах. Кроме того, в районе Дворца спорта мы устранили просадку асфальта. Покрытие «вытянули», и теперь там ровная дорога, - добавил представитель подрядчика.
В дальнейшем планируется также смонтировать 180 светильников и установить мусорные урны.
Работы на улице Молодогвардейской ведутся круглосуточно. Для того, чтобы не мешать движению транспорта, асфальт укладывают ночью. Днем здесь ремонтируют тротуары и газоны. Необходимо отметить, что от улицы Невской до улицы Первомайской тротуары должны быть с асфальтовым покрытием, а на всем остальном протяжении (до улицы Вилоновской) укладывается тактильная плитка для удобства горожан с ограниченными возможностями здоровья. Впрочем, и асфальт на тротуарах будет с тактильными элементами. Гарантия на комплексный ремонт – 5 лет.
- Это хорошо, что в городе так массово ремонтируют дороги. Не помню, чтобы такое вообще когда-то было. Ездить стало приятнее. Самое главное, что ремонт идет в ночное время и это нам, автомобилистам, не доставляет проблем, - высказал свое мнение самарский водитель Владимир Степанищев.
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