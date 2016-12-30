На Мехзаводе восстановлено водоснабжение
Утечка произошла 29 декабря в 13:00 в поселке на улице Квартал 7 в районе дома № 12.
По данным регионального МЧС, прорвало водопровод диаметром 300 мм. К ликвидации аварии привлекались 11 специалистов и 4 единицы техники. Сегодня в 10.00 подача холодного водоснабжения была возобновлена.
По данным регионального МЧС, прорвало водопровод диаметром 300 мм. К ликвидации аварии привлекались 11 специалистов и 4 единицы техники. Сегодня в 10.00 подача холодного водоснабжения была возобновлена.
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