На Мехзаводе в выходные можно будет купить сельхозпродукцию региональных производителей

В Красноглинском районе Самары организуют выставку-продажу сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщают в мэрии. С 8 по 11 марта жители города смогут приобрести продукты от местных и региональных производителей.Торговать ими будут в поселке Мехзавод, квартал 4, дом 9. Время работы - с 8:00 до 18:00.