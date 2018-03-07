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Главная/Лента новостей/

На Мехзаводе в выходные можно будет купить сельхозпродукцию региональных производителей

Выставочная торговля будет проходить с 8 по 11 марта.

В Красноглинском районе Самары организуют выставку-продажу сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщают в мэрии. С 8 по 11 марта жители города смогут приобрести продукты от местных и региональных производителей.

Торговать ими будут в поселке Мехзавод, квартал 4, дом 9. Время работы - с 8:00 до 18:00. 
Дата: 6 марта 2018 , 17:43
189
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: архив "СГ"
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