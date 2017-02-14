На Мехзаводе двое мужчин упали со строительных лесов

Как сообщает «Волга Ньюс», по предварительным данным, со строительных лесов у дома в Пятом квартале поселка Мехзавод упали двое мужчин. Одному из них около 33 лет, а второму - около 29.Пострадавшие получили множественные травмы. Прибывшие врачи «скорой помощи» оказали пострадавшим помощь на месте и увезли их в больницу.