На Ленинградской в Самаре запустят часы обратного отсчета до старта ЧМ-18

Часы обратного отсчета времени установят в Самаре почти за год до старта Чемпионата мира по футболу 2018 года. Они появятся на улице Ленинградской в районе пересечения с Молодогвардейской, рядом с универмагом «Юность».Вход на открытие свободный.Напомним, что Самара примет шесть матчей Чемпионата мира по футболу: четыре игры группового этапа, одну - 1/8 финала и еще матч 1/4 финала. Первая игра мирового первенства пройдет 17 июня, вторая - 21 июня. 25 июня в Самаре один из матчей группового этапа сыграет сборная России.