На Красноглинском шоссе в Самаре в результате ДТП пострадали водитель и пассажиры такси

Авария произошла в понедельник, 10 июля, в 14:00.



По данным регионального ГУ МВД, 23-летний водитель автомобиля Nissan Patrol ехал со стороны улицы Симферопольской в направлении улицы Парижской Коммуны. По предварительной версии полицейских, превысив скорость, молодой человек не справился с управлением и выехал на «встречку». Там он столкнулся с машинами Lada Priora и Datsun on-DO.



33-летний водитель такси Datsun on-DO, а также его пассажиры – 63-летний мужчина и 61-летняя женщина - получили травмы, с которыми были доставлены в одну из городских больниц.



По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилисты были в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.







