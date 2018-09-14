На Красноглинском шоссе устанавливают шумозащитные экраны и новые дорожные знаки
Ремонт магистрали по проекту «Безопасные и качественные дороги» закончат в ближайшее время.
Как рассказал руководитель проекта подрядной организации ООО «Самаратрансстрой» Алексей Зотов, проезжую часть расширили до четырех полос. Также обустроили новые тротуары, заменили и установили новые остановочные павильоны, светофоры, ограждения. Для слабовидящих людей уложили тактильную плитку.
Красноглинское шоссе отремонтировали на 98%.
-Сейчас завершается работа по установке дорожных знаков, укладке тактильной плитки, ведется уборка мусора, — рассказал Алексей Зотов.
Параллельно идут работы по устройству освещения. Рабочие устанавливают шумозащитные экраны на участках, где трасса проходит рядом с жилыми домами, сообщает облправительство.
Как рассказал руководитель проекта подрядной организации ООО «Самаратрансстрой» Алексей Зотов, проезжую часть расширили до четырех полос. Также обустроили новые тротуары, заменили и установили новые остановочные павильоны, светофоры, ограждения. Для слабовидящих людей уложили тактильную плитку.
Красноглинское шоссе отремонтировали на 98%.
-Сейчас завершается работа по установке дорожных знаков, укладке тактильной плитки, ведется уборка мусора, — рассказал Алексей Зотов.
Параллельно идут работы по устройству освещения. Рабочие устанавливают шумозащитные экраны на участках, где трасса проходит рядом с жилыми домами, сообщает облправительство.
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