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На Красноглинском шоссе устанавливают шумозащитные экраны и новые дорожные знаки

Ремонт магистрали по проекту «Безопасные и качественные дороги» закончат в ближайшее время.

Как рассказал руководитель проекта подрядной организации ООО «Самаратрансстрой» Алексей Зотов, проезжую часть расширили до четырех полос. Также обустроили новые тротуары, заменили и установили новые остановочные павильоны, светофоры, ограждения. Для слабовидящих людей уложили тактильную плитку.

Красноглинское шоссе отремонтировали на 98%.

-Сейчас завершается работа по установке дорожных знаков, укладке тактильной плитки, ведется уборка мусора, — рассказал Алексей Зотов.

Параллельно идут работы по устройству освещения. Рабочие устанавливают шумозащитные экраны на участках, где трасса проходит рядом с жилыми домами, сообщает облправительство.
 
Дата: 14 сентября 2018 , 11:29
228
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: правительство Самарской области
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