На Красноглинском шоссе сгорел автосервис

Крупный пожар произошел сегодня, 10 февраля, в 5:17. Как рассказали sgpress.ru в ГУ МЧС по Самарской области, площадь возгорания составила 150 кв. метров. На месте происшествия работали 11 единиц техники и 40 огнеборцев. Пожару был присвоен уровень сложности 1-БИС. Потушили огонь в 6:49. Пострадавших нет.