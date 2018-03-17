На Красноармейской трамвай №3 сбил насмерть женщину

Трагедия произошла в субботу, 17 марта, примерно в 7 утра.



Как сообщили sgpress.ru в ГУ МВД по Самарской области, трамвай №3 ехал по улице Красноармейской в сторону Самарской. На пересечении с улицей Братьев Коростелевых он сбил пожилую женщину, которая перебегала дорогу по ходу движения трамвая. Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.