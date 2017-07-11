На Ильинской площади в Самаре асфальт заменят на плитку и установят детскую площадку
Работы ведут за счет средств частного инвестора.
В Самаре на Ильинской площади, которая находится в районе пересечения улиц Арцыбушевская и Красноармейская проходят строительные работы. Сейчас там сняли асфальт.
Как рассказали sgpress.ru в администрации Ленинского района, вместо него положат тротуарную плитку. Работы проводит частный инвестор, который согласовал проект реновации площади с городской администрацией.
Помимо новой плитки, здесь появятся новые скамьи и урны, по десять штук. В центре, у скульптурной композиции посвященной самарским митрополитам Мануилу и Иоанну, установят два вазона. Перед забором, который отделяет территорию площади от заправки, посадят деревья.
А со стороны Одесского переулка, рядом с пересечением с улицей Буянова, обустроят детскую площадку.
Основные работы по реновации Ильинской площади инвестор планирует закончить в октябре 2017 года. Весной 2018 здесь завершат озеленение территории.
Стоит отметить, что глава Самары Олег Фурсов ранее неоднократно подчеркивал важность привлечения частных инвесторов к работе по улучшению внешнего облика города.
Напомним, что новый облик Ильинская площадь обрела в октябре 2014 года. Тогда здесь открыли скульптурную композицию, посвященную самарским митрополитам Мануилу и Иоанну.
Митрополит Иоанн (в миру Иван Матвеевич Снычёв) - иерарх Русской Православной Церкви; мыслитель, богослов и историк. Магистр богословия, автор многих трудов на богословские и исторические темы. Помогал Владыке Мануилу в составлении «Списка русских епископов за 60 лет, 1897-1956». После смерти Мануила завершил его труд и написал о нем книгу. Скончался 2 ноября 1995 года. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.
В Самаре на Ильинской площади, которая находится в районе пересечения улиц Арцыбушевская и Красноармейская проходят строительные работы. Сейчас там сняли асфальт.
Как рассказали sgpress.ru в администрации Ленинского района, вместо него положат тротуарную плитку. Работы проводит частный инвестор, который согласовал проект реновации площади с городской администрацией.
Помимо новой плитки, здесь появятся новые скамьи и урны, по десять штук. В центре, у скульптурной композиции посвященной самарским митрополитам Мануилу и Иоанну, установят два вазона. Перед забором, который отделяет территорию площади от заправки, посадят деревья.
А со стороны Одесского переулка, рядом с пересечением с улицей Буянова, обустроят детскую площадку.
Основные работы по реновации Ильинской площади инвестор планирует закончить в октябре 2017 года. Весной 2018 здесь завершат озеленение территории.
Стоит отметить, что глава Самары Олег Фурсов ранее неоднократно подчеркивал важность привлечения частных инвесторов к работе по улучшению внешнего облика города.
Напомним, что новый облик Ильинская площадь обрела в октябре 2014 года. Тогда здесь открыли скульптурную композицию, посвященную самарским митрополитам Мануилу и Иоанну.
Митрополит Иоанн (в миру Иван Матвеевич Снычёв) - иерарх Русской Православной Церкви; мыслитель, богослов и историк. Магистр богословия, автор многих трудов на богословские и исторические темы. Помогал Владыке Мануилу в составлении «Списка русских епископов за 60 лет, 1897-1956». После смерти Мануила завершил его труд и написал о нем книгу. Скончался 2 ноября 1995 года. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.
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11 июля 2017 , 12:45
Катя
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Работы ведут за счет средств частного инвестора
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