На Грушинском фестивале пройдет концерт, посвященный памяти поэта Евгения Евтушенко

Ежегодный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области на Мастрюковских озерах с 29 июня по 2 июля.



Как сообщает областное правительство, на Грушинской поляне будут работать три основные эстрады. В фестивале примут участие и новые исполнители, и всем известные звезды бардовской песни. Это Александр Городницкий, Олег Митяев, Галина Хомчик, Вадим и Валерий Мищуки, Вениамин Смехов и артисты Театра на Таганке, Алексей Иващенко, Тимур Шаов, Александр Щербина, Виктор Третьяков, Грушинское трио и многие другие.



Также на Фестивальной поляне обустроят футбольное поле, спорт-центр, детскую игровую площадку, будут работать музей Грушинского фестиваля, творческие мастерские.



Важным событием станет сборный концерт, посвященный памяти ушедшего не так давно из жизни поэта Евгения Евтушенко.



Также на фестивале состоятся конкурсные прослушивания, детско-юношеский конкурс, мастер-классы, концерты почетных гостей и лауреатов прошлых лет, спортивные соревнования, традиционный футбольный матч между «Сборной мира» и «Сборной ветеранов «Крыльев Советов», интернет-конкурс.



Кульминацией мероприятия, как и прежде, станет концерт на "Гитаре".



Расписание электричек на Грушинский фестиваль можно посмотреть Расписание электричек на Грушинский фестиваль можно посмотреть здесь