На Фестивале болельщиков FIFA выступит «Оркестр имени Брюса Уиллиса»

Во вторник, 26 июня, программа развлечений на площади Куйбышева начнется в 16:00.



Главный экран будет транслировать два футбольных матча. В перерывах между ними гостей фан-феста развлекут музыкальной программой.



В 18:00 начнется эфир из Москвы, где в борьбу вступят сборные Дании и Франции.



С 20:00 – программа с участием групп "Оркестр имени Брюса Уиллиса", "Тринити" и Fruit Box.



В 22:00 стартует трансляция игры Нигерия – Аргентина из Санкт-Петербурга.



С 23:50 – диджей-сет до 0:45.