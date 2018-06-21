На Фанфесте в Самаре работают датские полицейские

четверг, 21 июня, в Самаре состоялся матч Чемпионата мира по футболу. Австралия сыграла вничью с Данией - 1:1. После игры болельщики отправились гулять в центр Самары. Большая часть из них пришла на Фестиваль болельщиков FIFA.Также на площади Куйбышева появились датские полицейские, что вызвало небывалый ажиотаж, как среди болельщиков сборной этой страны, так и среди жителей нашего города. Сразу появилось большое количество желающих сфотографироваться с ними.Как рассказал sgpress.ru представитель полицейских из Дании, они сопровождают своих болельщиков и приехали для того, чтобы помогать российским коллегам в обеспечении порядка. На Фестивале болельщиков дежурят четыре датских полицейских.