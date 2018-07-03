На Фан-фесте в Самаре откроют «Стену болельщиков»

«Стена болельщиков» будет установлена у одного из входов на Фестиваль. В церемонии открытия примут участие глава Самарской области Дмитрий Азаров и Герой РФ, летчик-космонавт, посол Самары – города-организатора ЧМ-2018 Олег Кононенко.После завершения Чемпионата мира по футболу «Стена болельщиков» займет свое место среди экспонатов музея футбола на стадионе «Самара Арена».