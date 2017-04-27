На Девятой просеке в Самаре парень из-за девушки подстрелил из ружья двух молодых людей

В дежурную часть ОП №1 Управления МВД России по Самаре из больницы поступило сообщение об обращении за медицинской помощью двух молодых людей 1990 и 1991 годов рождения. Врачи диагностировали у пациентов огнестрельные ранения различных частей тела. Для установления всех обстоятельств произошедшего по адресу, откуда были доставлены пострадавшие, выехала следственно-оперативная группа.

Осмотрев место происшествия и собрав необходимые вещественные доказательства, полицейские опросили потерпевших. Они рассказали, что, по предварительной договоренности с неким молодым человеком, приехали к одному из домов, расположенных на 9-ой просеке, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, связанную с их общей знакомой. По словам опрашиваемых, в ходе возникшей ссоры подозреваемый несколько раз выстрелил в их сторону из охотничьего карабина. После получения травм молодые люди самостоятельно вызвали «скорую помощь».