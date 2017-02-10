На Авроре/Промышленности водитель на Лада Калине насмерть сбил пешехода

ДТП произошло сегодня рано утром, в 5:15, на улице Авроры перед пересечением с улицей Промышленности в Самаре.



По данным сотрудников ГИБДД, 23-летний водитель автомобиля Lada Kalina сбил неустановленного мужчину, который переходил дорогу справа налево по ходу движения авто. По словам очевидцев в соцсетях, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.



От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия до приезда медиков. В настоящее время полицейские устанавливают его личность.



Приметы: на вид 50 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы с проседью, на лице щетина, одет в черную куртку, темные джинсы, черную вязанную шапку.



Всем, кому что-либо известно о личности погибшего мужчины, просьба сообщить по телефону: 8 (846) 951-91-21 - дежурная часть полка ДПС ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.



Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.