На Алма-Атинской столкнулись четыре автомобиля

35-летняя женщина за рулем Тойоты Ярис ехала по улице Алма-Атинской в направлении Енисейской. Напротив дома №40 она врезалась в Ладу Калину под управлением 45-летней женщины, которая собиралась выезжать на Алма-Атинскую с прилегающей территории. После удара Тойоту отбросило на 46-летнего мужчину. Он шел по дороге к своему припаркованному автомобилю Тойоте Камри. Продолжив движение, Ярис въехал в дорожный знак и потом в припаркованную Камри. От удара последнюю отбросило на стоявший рядом Марседес-Бенц GL 500 4МАТIС.В результате аварии пострадал 46-летний пешеход. Он был доставлен в больницу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.