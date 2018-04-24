На «Алабинской» имитировали теракт

Как сообщает пресс-службы УФСБ России по Самарской области, учения проходили на станции метро «Алабинская». Первый их этап прошел ночью. Экстренные службы ликвидировали последствия «взрыва», оказывали помощь «пострадавшим». На втором этапе, днем, были отработаны действия по обнаружению «террористов».Видео предоставлено пресс-службой УФСБ России по Самарской области