На «Алабинской» имитировали теракт
Во вторник, 24 апреля, в Самаре спецслужбы отработали взаимодействие в случае взрыва в метро.
Как сообщает пресс-службы УФСБ России по Самарской области, учения проходили на станции метро «Алабинская». Первый их этап прошел ночью. Экстренные службы ликвидировали последствия «взрыва», оказывали помощь «пострадавшим». На втором этапе, днем, были отработаны действия по обнаружению «террористов».
Видео предоставлено пресс-службой УФСБ России по Самарской области
Как сообщает пресс-службы УФСБ России по Самарской области, учения проходили на станции метро «Алабинская». Первый их этап прошел ночью. Экстренные службы ликвидировали последствия «взрыва», оказывали помощь «пострадавшим». На втором этапе, днем, были отработаны действия по обнаружению «террористов».
Видео предоставлено пресс-службой УФСБ России по Самарской области
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
24 апреля 2018
94
24 апреля 2018
181
24 апреля 2018
132
24 апреля 2018
243
1
24 апреля 2018
174
24 апреля 2018
216
24 апреля 2018
247
24 апреля 2018 , 17:40
94
Во вторник, 24 апреля, в Самаре спецслужбы отработали взаимодействие в случае взрыва в метро....
24 апреля 2018 , 17:09
181
В ДТП пострадал один человек.
24 апреля 2018 , 15:42
132
Об этом sgpress.ru рассказали эксперты в области ЖКХ.
19 апреля 2018 , 14:57
35
Самарские студенты снялись в видеоролике в поддержку Юлии Самойловой, которая будет представлять...
24 апреля 2018 , 14:13
243
Для болельщиков с билетами на матч «Крылья Советов» - «Факел» проезд...
24 апреля 2018 , 13:53
276
Раньше для таких "премиальных" достаточно было занимать должность в региональных...
24 апреля 2018 , 13:34
174
Воздух прогреется до +17, пройдут дожди с грозами.
24 апреля 2018 , 11:48
216
sgpress.ru продолжает серию публикаций о тех местах, где и по сей день можно найти...
24 апреля 2018 , 11:28
157
Главное театральное событие сезона в нашем городе - Всероссийский фестиваль «Волжские...
24 апреля 2018 , 11:10
247
Глава города Елена Лапушкина провела личный прием жителей. Самарцы обсуждали с мэром волнующие...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30
1
2
3
4
5
6
17 апреля 2018
3126
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
19 апреля 2018
2596
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
27 марта 2018
2549
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
28 марта 2018
2490
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».
3 апреля 2018
2054
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
26 марта 2018
1195
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
2 апреля 2018
1014
1
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
19 апреля 2018
1430
О том, зачем он прибыл в Самару и какие прогнозы дает на предстоящие матчи, - в...
2 апреля 2018
738
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
26 марта 2018
492
С 14 по 19 ноября театр «Камерная сцена» проведет фестиваль «Русская классика....