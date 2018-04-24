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На «Алабинской» имитировали теракт

Во вторник, 24 апреля, в Самаре спецслужбы отработали взаимодействие в случае взрыва в метро.

Как сообщает пресс-службы УФСБ России по Самарской области, учения проходили на станции метро «Алабинская». Первый их этап прошел ночью. Экстренные службы ликвидировали последствия «взрыва», оказывали помощь «пострадавшим». На втором этапе, днем, были отработаны действия по обнаружению «террористов».






Видео предоставлено пресс-службой УФСБ России по Самарской области
Дата: 24 апреля 2018 , 17:40
94
Автор текста: Анна Турова
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