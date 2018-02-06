На АВТОВАЗе не подтвердили информацию об уходе Николя Мора с поста президента компании

Во вторник, 6 февраля, в СМИ появилась информация о том, что Николя Мор в ближайшее время покинет пост президента АВТОВАЗа. Причиной якобы стало его назначение операционным директором региона Евразия и старшим вице-президентом Renault. Как рассказали sgpress.ru в пресс-службе АВТОВАЗа, Николя Мор пока сохранит должность президента «АвтоВАЗа». Он совмещает два поста и большую часть времени проводит в России.