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На АВТОВАЗе не подтвердили информацию об уходе Николя Мора с поста президента компании

Он будет совмещать две должности.

Во вторник, 6 февраля, в СМИ появилась информация о том, что Николя Мор в ближайшее время покинет пост президента АВТОВАЗа. Причиной якобы стало его назначение операционным директором региона Евразия и старшим вице-президентом Renault. Как рассказали sgpress.ru в пресс-службе АВТОВАЗа, Николя Мор пока сохранит должность президента «АвтоВАЗа». Он совмещает два поста и большую часть времени проводит в России.  
Дата: 6 февраля 2018 , 21:28
158
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: www.lada.ru
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