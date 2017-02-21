На 16-ти ж/д переездах в Самарской области установят камеры

Таким образом их планируют сделать более безопасными.



Как сообщает пресс-служба КбшЖД, высокая вероятность происшествий на переездах сохраняется из-за низкой дисциплины автомобилистов. В 2016 году произошло 21 ДТП по вине водителей машин.



Сейчас 19 железнодорожных переездов Куйбышевской железной дороги оборудованы камерами. В 2017 году планируется установить системы фото - и видеофиксации еще на 16-ти переездах.



Напомним, недавно обнародовали список опасных участков железной дороги, который можно посмотреть



Напомним, недавно обнародовали список опасных участков железной дороги, который можно посмотреть здесь