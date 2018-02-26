Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
29-летний мужчина за рулем «двенадцатой» вместе с беременной женой около 23:00 решил переправиться через Волгу из села Бестужевка в Сызрань в неразрешенном для этого месте. В итоге легковой автомобиль застрял посередине реки.
На помощь подъехал родственник пострадавших на Ниве. Беременная женщина пересела во внедорожник, и они продолжили ехать через реку. Водитель Лады остался около своей машины и вызвал спасателей.
На место происшествия прибыли двое спасателей на аэроглиссере «Патруль», но вызволить машину они не смогли. Уехать на берег без машины мужчина отказался.
Утром в понедельник спасатели снова выехали на помощь пострадавшему, который остался около своего застрявшего автомобиля. Пострадавшего без машины доставили на спасательную станцию, где передали его полицейским.
29-летний мужчина за рулем «двенадцатой» вместе с беременной женой около 23:00 решил переправиться через Волгу из села Бестужевка в Сызрань в неразрешенном для этого месте. В итоге легковой автомобиль застрял посередине реки.
На помощь подъехал родственник пострадавших на Ниве. Беременная женщина пересела во внедорожник, и они продолжили ехать через реку. Водитель Лады остался около своей машины и вызвал спасателей.
На место происшествия прибыли двое спасателей на аэроглиссере «Патруль», но вызволить машину они не смогли. Уехать на берег без машины мужчина отказался.
Утром в понедельник спасатели снова выехали на помощь пострадавшему, который остался около своего застрявшего автомобиля. Пострадавшего без машины доставили на спасательную станцию, где передали его полицейским.
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