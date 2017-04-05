Мужчина украл из супермаркета батарейки почти на 4 000 рублей
Инцидент произошел в одном из супермаркетов на улице Интернациональной в Сызрани.
Сотрудник магазина сообщил полицейским, что неизвестный похитил батарейки почти на 4 000 рублей.
По данным сотрудников полиции, охрана супермаркета обратила внимание на мужчину, который складывал в корзинку большое количество упаковок с батарейками. Как рассказали охранники, на некоторое время подозрительный покупатель скрылся из виду, после чего поспешил к выходу. Однако ни корзины для покупок, ни батареек при нем уже не было. Сотрудники супермаркета увидели, что товар мужчина спрятал в карманах своей куртки. Охрана магазина поспешила остановить мужчину, но тот успел покинуть торговую точку и скрыться в неизвестном направлении.
Вскоре подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался ранее не судимый 29-летний житель Сызрани. По словам мужчины, батарейки он успел продать, а вырученные деньги потратить. В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Сотрудник магазина сообщил полицейским, что неизвестный похитил батарейки почти на 4 000 рублей.
По данным сотрудников полиции, охрана супермаркета обратила внимание на мужчину, который складывал в корзинку большое количество упаковок с батарейками. Как рассказали охранники, на некоторое время подозрительный покупатель скрылся из виду, после чего поспешил к выходу. Однако ни корзины для покупок, ни батареек при нем уже не было. Сотрудники супермаркета увидели, что товар мужчина спрятал в карманах своей куртки. Охрана магазина поспешила остановить мужчину, но тот успел покинуть торговую точку и скрыться в неизвестном направлении.
Вскоре подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался ранее не судимый 29-летний житель Сызрани. По словам мужчины, батарейки он успел продать, а вырученные деньги потратить. В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело.
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