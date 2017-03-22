Мужчина пытался вывезти в Хельсинки раритетный самовар 1885 года
Попытка незаконного вывоза культурной ценности была предотвращена на таможенном посту Аэропорт Самара.
Как сообщает пресс-служба Самарской таможни, самовар предположительно 1885 года был обнаружен в ходе осмотра багажа одного из пассажиров. Мужчина вез его в чемодане в Хельсинки, не пряча и, по его словам, не зная о правилах вывоза культурных ценностей.
Как сообщает пресс-служба Самарской таможни, самовар предположительно 1885 года был обнаружен в ходе осмотра багажа одного из пассажиров. Мужчина вез его в чемодане в Хельсинки, не пряча и, по его словам, не зная о правилах вывоза культурных ценностей.
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