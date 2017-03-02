Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина не заявил о товарах, подлежащих таможенному декларированию в письменной форме. В ходе досмотра его багажа были обнаружены 59 ювелирных изделий со вставками из камней и 53 синтетических камня. Дать точные объяснения по ввозимому товару гражданин не смог, много раз меняя свои показания. Помимо украшений в багаже также обнаружили пустые упаковки, маркированные знаком ювелирного завода Leo Totti.По данным экспертов, таможенная стоимость товара составила 3 717 902 рубля.Самарской таможней было возбуждено административное дело по факту недекларирования товаров. Мировой суд вынес решение об административном штрафе в отношении гражданина в размере половины стоимости ввозимого товара.