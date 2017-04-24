Мужчина пытался пронести в СИЗО наркотики в конфетах «Колобок»

При досмотре продуктовой передачи у гражданина сотрудники следственного изолятора №1 обнаружили кристаллообразное вещество серо-белого цвета.



Как сообщает пресс-служба УФСИН по Самарской области, находка оказалась в пакете с конфетами «Колобок» и предназначалась одному из обвиняемых.



Как показала экспертиза, обнаруженное вещество является сильнодействующим наркотиком – N-метилэфедроном. Его вес – 122,08 грамма. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело.



Добавим, в 2017 году уже предотвращено 14 попыток передачи наркотиков в колонии и СИЗО.