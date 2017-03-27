Мужчина пришел помочь по хозяйству своей соседке и убил ее

Инцидент произошел в одном из сел Кошкинского района Самарской области.



В полицию обратился 31-летний житель села Ульяновка. Мужчина сообщил, что обнаружил труп своей 52-летней односельчанки, когда пришел к ней в дом помочь по хозяйству.



Стражи правопорядка выяснили, что женщина жила одна, а по хозяйству ей помогал сосед, который в дальнейшем и обнаружил ее труп. В обязанности мужчины входило колоть дрова и приносить воду. Расплачивалась с ним женщина спиртным.



В ходе допроса мужчина заметно нервничал, сбивчиво отвечал на вопросы. Полицейские предположили, что он может быть причастен к преступлению. В дальнейшем это подтвердилось.



По предварительным данным, убив соседку, мужчина вернулся к себе домой, переоделся и позвонил в полицию. В ходе обыска был найден нож со следами вещества темно-бурого цвета, а также одежда с пятнами, похожими на кровь.



По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, признавшийся в преступлении, задержан. Расследование продолжается.