Мужчина пришел помочь по хозяйству своей соседке и убил ее
Инцидент произошел в одном из сел Кошкинского района Самарской области.
В полицию обратился 31-летний житель села Ульяновка. Мужчина сообщил, что обнаружил труп своей 52-летней односельчанки, когда пришел к ней в дом помочь по хозяйству.
Стражи правопорядка выяснили, что женщина жила одна, а по хозяйству ей помогал сосед, который в дальнейшем и обнаружил ее труп. В обязанности мужчины входило колоть дрова и приносить воду. Расплачивалась с ним женщина спиртным.
В ходе допроса мужчина заметно нервничал, сбивчиво отвечал на вопросы. Полицейские предположили, что он может быть причастен к преступлению. В дальнейшем это подтвердилось.
По предварительным данным, убив соседку, мужчина вернулся к себе домой, переоделся и позвонил в полицию. В ходе обыска был найден нож со следами вещества темно-бурого цвета, а также одежда с пятнами, похожими на кровь.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, признавшийся в преступлении, задержан. Расследование продолжается.
В полицию обратился 31-летний житель села Ульяновка. Мужчина сообщил, что обнаружил труп своей 52-летней односельчанки, когда пришел к ней в дом помочь по хозяйству.
Стражи правопорядка выяснили, что женщина жила одна, а по хозяйству ей помогал сосед, который в дальнейшем и обнаружил ее труп. В обязанности мужчины входило колоть дрова и приносить воду. Расплачивалась с ним женщина спиртным.
В ходе допроса мужчина заметно нервничал, сбивчиво отвечал на вопросы. Полицейские предположили, что он может быть причастен к преступлению. В дальнейшем это подтвердилось.
По предварительным данным, убив соседку, мужчина вернулся к себе домой, переоделся и позвонил в полицию. В ходе обыска был найден нож со следами вещества темно-бурого цвета, а также одежда с пятнами, похожими на кровь.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, признавшийся в преступлении, задержан. Расследование продолжается.
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