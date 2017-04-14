Мужчина попал в водную ловушку на затопленной дороге в Смышляевке

Водитель автомобиля УАЗ-Патриот попытался проехать затопленный участок дороги. Под мостом двигатель автомобиля заглох. Сильное течение ставило под угрозу жизнь водителя при попытке покинуть машину. В 11.29 для эвакуации автомобиля с пассажиром к месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд Самарской области. Уровень воды в реке продолжал подниматься, проникая в салон автомобиля. Два спасателя в гидрокостюмах дошли до застрявшей машины и прицепили к ней буксировочный трос. В 12.52 автомобиль спасателей Урал вытянул УАЗ на сухое место.