Мужчина попал в водную ловушку на затопленной дороге в Смышляевке
Вчера днем в Волжском районе Самарской области в разлив реки Падовка попала дорога под железнодорожным мостом в селе Смышляевка, сообщает поисково-спасательная служба региона.
Водитель автомобиля УАЗ-Патриот попытался проехать затопленный участок дороги. Под мостом двигатель автомобиля заглох. Сильное течение ставило под угрозу жизнь водителя при попытке покинуть машину. В 11.29 для эвакуации автомобиля с пассажиром к месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд Самарской области. Уровень воды в реке продолжал подниматься, проникая в салон автомобиля. Два спасателя в гидрокостюмах дошли до застрявшей машины и прицепили к ней буксировочный трос. В 12.52 автомобиль спасателей Урал вытянул УАЗ на сухое место.
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