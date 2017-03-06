Мужчина подозревается в ограблении супермаркета на 2 тыс. рублей

Инцидент произошел в магазине на Гайдара в городе Отрадном.



Работница супермаркета сообщила полицейским, что неизвестный мужчина похитил из торгового зала товар на более чем 2300 рублей.



В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель. По данным полицейских, подозреваемый не имеет постоянного заработка, ранее в поле зрения полиции он не попадал.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают проверять предполагаемого злоумышленника на причастность к другим преступлениям.