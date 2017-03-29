Мужчина лишился дома и участка из-за долга по кредиту

В прошлом году житель Самарской области взял в банке кредит на крупную сумму под залог своего дома и земельного участка.



Однако мужчина не спешил выплачивать деньги. Чтобы взыскать с мужчины заложенное имущество, банк обратился в суд. В октябре 2016 года судебные приставы в отношении должника возбуждили исполнительное производство. Сумма долга гражданина перед банком составляет почти 2,5 миллиона рублей.



Судебные приставы направили должнику постановление о возбуждении исполнительного производства. Также работники ведомства составили акт описи и ареста заложенного имущества. Земельный участок и дом в 100 кв. м перейдут кредитору в счет погашения задолженности.