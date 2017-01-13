Музей модерна приглашает на выставку моды рубежа XIX – XX вв.

Как сообщает пресс-служба музея, экспозиция выставки, посвященной моде рубежа XIX – XX вв., будет представлена платьями и костюмами из шелка, кружева, тюля, а также аксессуарами – веерами, сумочками, перчатками, обувью и головными уборами той эпохи.Стоимость: семейный билет (два взрослых + ребенок, взрослый + двое детей) – 300 руб. Доплата за последующих детей 100 руб. Возрастное ограничение 5+. Более подробную информацию можно узнать по телефону: 333-24-98.