13 января 2017 года,
00:28
$ 59.5    63.28   Нефть 56.11 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Музей модерна приглашает на выставку моды рубежа XIX – XX вв.

Экспозиция «Женская мода в стиле модерн» откроется 15 января в 13:00 в рамках семейного выходного дня.

Как сообщает пресс-служба музея, экспозиция выставки, посвященной моде рубежа XIX – XX вв., будет представлена платьями и костюмами из шелка, кружева, тюля, а также аксессуарами – веерами, сумочками, перчатками, обувью и головными уборами той эпохи.

Стоимость: семейный билет (два взрослых + ребенок, взрослый + двое детей) – 300 руб. Доплата за последующих детей 100 руб. Возрастное ограничение 5+. Более подробную информацию можно узнать по телефону: 333-24-98.
Дата: 11 января 2017 , 18:04
288
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самарскую область привезли «Грады»
12 января 2017
162
В Самарскую область привезли «Грады»
В Самаре мужчина осужден за изготовление и распространение детской порнографии
12 января 2017
331
В Самаре мужчина осужден за изготовление и распространение детской порнографии
no photo
12 января 2017
205
В самарском Музее модерна расскажут все о женщинах
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
12 января 2017
1622
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
В рамках осенней кампании на службу призваны 2 434 жителя Самарской области
12 января 2017
212
В рамках осенней кампании на службу призваны 2 434 жителя Самарской области
За минувший год в Самаре было выдано 39 546 водительских удостоверений
12 января 2017
163
За минувший год в Самаре было выдано 39 546 водительских удостоверений
no photo
12 января 2017
201
Учащиеся техникумов и колледжей получат отсрочку от военной службы
Самарец Максим Овчинников – автор талисмана 45-го Чемпионата мира WorldSkills - 2019
12 января 2017
154
Самарец Максим Овчинников – автор талисмана 45-го Чемпионата мира WorldSkills - 2019
Открыть расчётный счет быстро и бесплатно
12 января 2017
110
Открыть расчётный счет быстро и бесплатно
Лента новостей
12 января 2017 , 17:41
129
В Зубчаниновке появился детский епархиальный центр
  В торжественной церемонии открытия центра приняли участие губернатор Самарской области...
12 января 2017 , 17:36
162
В Самарскую область привезли «Грады»
  Реактивными системами залпового огня «Град» усилен новый мотострелковый...
12 января 2017 , 17:00
121
Продажи автомобилей Лада за год упали на 1%
За минувший год через официальных дилеров АвтоВАЗа было продано 87 726 автомобилей Лада Гранта...
12 января 2017 , 16:19
331
В Самаре мужчина осужден за изготовление и распространение детской порнографии
 Следствием и судом установлено, что с 2012 по 2015 год 39-летний местный житель, находясь...
12 января 2017 , 16:06
205
В самарском Музее модерна расскажут все о женщинах
Завтра в Музее модерна (ул. Фрунзе, 159) представят первые в этом году экспонаты проекта...
12 января 2017 , 15:54
1622
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
  Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
12 января 2017 , 14:45
212
В рамках осенней кампании на службу призваны 2 434 жителя Самарской области
 В Самарской области подведены итоги осенней призывной кампании. Задание на призыв...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
15 декабря 2016
8093
4
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
Водитель фуры, врезавшейся в здание поста ДПС, находится в больнице
23 декабря 2016
5792
3
Водитель фуры, врезавшейся в здание поста ДПС, находится в больнице
Напомним , ДТП произошло сегодня около 5:00 на территории Ставропольского района. 
В ДТП на трассе «М-5» погиб подполковник полиции Эдуард Зак
20 декабря 2016
4750
В ДТП на трассе «М-5» погиб подполковник полиции Эдуард Зак
 Трагедия произошла 19 декабря в 1:02 на территории Николаевского района Ульяновской области.
На окраине Самары задержали предполагаемых пособников ИГ
15 декабря 2016
2846
На окраине Самары задержали предполагаемых пособников ИГ
  Как сообщают РИА «Новости», спецслужбы провели обыски на окраине города,...
Чем Самара может понравиться и запомниться туристам? Новогодние программы для гостей
14 декабря 2016
471
Чем Самара может понравиться и запомниться туристам? Новогодние программы для гостей
Согласно опросам, зимой наш город особенно интересен и финансово доступен семьям с детьми.
39% самарцев могут остаться без новогоднего корпоратива
14 декабря 2016
354
39% самарцев могут остаться без новогоднего корпоратива
Таковы результаты исследования, проведенного специалистами сайта зарплата.ру.
В Сызрани столкнулись два микроавтобуса с пассажирами
14 декабря 2016
451
В Сызрани столкнулись два микроавтобуса с пассажирами
ДТП произошло сегодня около 7:30 утра на Саратовском шоссе.
В Самаре откроется интерактивная выставка комиксов
14 декабря 2016
260
В Самаре откроется интерактивная выставка комиксов
Она начнет работу 27 декабря в 19:00 в Самарской областной юношеской библиотеке.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.