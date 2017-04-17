Музей им. Алабина приглашает самарцев отметить Международный день памятников и исторических мест

Мероприятия в музее пройдут 18 апреля.



18 апреля музей им. Алабина предлагает встретиться с самарским писателем и журналистом Марией Пашининой, придумавшей образ древнего хранителя самарской земли – Самарика. Она расскажет гостям мероприятия, какие тайны хранит наш край. В программе также показ кинофильма краеведческой тематики, экскурсии по экспозиции и выставкам.



Полная программа дня:



Основное здание СОИКМ им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142)



С 10:00 до 18:00 посещение основной экспозиции бесплатно

11:00 – Встреча с журналистом и писателем Марией Пашининой, создателем серии сказок о древнем хранителе нашего города – Самарике.

12:00 – Лекция-экскурсия по передвижной выставке «По Самаре с археологом».

13:00 – Показ краеведческого фильма «Нескучные маршруты».

14:00 – Обзорная экскурсия по экспозиции музея.



Дом-музей В.И. Ленина (ул. Ленинская, 131, 135)



С 10:00 до 18:00 посещение основной экспозиции бесплатно

10:00 – Экскурсия по мемориально-бытовой экспозиции «Квартира семьи Ульяновых в Самаре.1890–1893 гг.» с демонстрацией портретной ростовой фигуры из воска молодого В.И. Ульянова (Ленина).

12:00 – Презентация новой экспозиции в рамках проекта «Выставка в переходе» – «Край, овеянный легендами» – выставка работ самарской мастерицы Л.В. Тыриновой в технике лоскутного шитья. Выставка расскажет о памятниках истории и природы Самары и Самарской области.

14:00 – Экскурсия по выставке «Остановиться, оглянуться…», посвященной Году экологии в России.



Музей Модерна (ул. Красноармейская, 15)



С 10:00 до 18:00 посещение основной экспозиции бесплатно

12:00, 14:00, 16:00 – Обзорные экскурсии по экспозиции музея.

17:00 – Пешеходная экскурсия «Модерн на самарских улицах».



Дом-музей М.В. Фрунзе (ул. Фрунзе, 114)



С 10:00 до 18:00 посещение основной экспозиции бесплатно

13:00 – Экскурсия по основной экспозиции Дома-музея М.В. Фрунзе.

14:00 – Кинолекторий «Быть гражданином», показ документального фильма «Самара 1917».

