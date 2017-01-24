Музей Владимира Высоцкого организует концертную программу
В день рождения легендарного поэта, актера и автора-исполнителя - 25 января - в 19.00 в ОДО (ул. Шостаковича, 7) состоится концерт «Непрерванный полет Высоцкого».
В нем примут участие лауреаты городского фестиваля «Волга песни слышала…» Сергей Лысенко и Владимир Овчинников, актер театра драмы им. Горького Андрей Нецветаев, солист ОДО Александр Самарин.
Этот год - юбилейный в совместной биографии Высоцкого и нашего города. Полвека назад он дал ставшие легендарными концерты в Куйбышеве. 24 мая - в филармонии и ДК им. Дзержинского, 29 ноября - во Дворце спорта, а 30-го - в политехническом институте. По словам президента регионального общественного фонда «Центр В. Высоцкого в Самаре» Михаила Трифонова, Куйбышев сыграл в судьбе Владимира Высоцкого значительную роль.
- Выступая во Дворце спорта в ноябре на своем первом концерте в присутствии нескольких тысяч зрителей, он поверил в свои силы.
В юбилейном году Общественная палата Самарской области планирует организовать две экспозиции. Фотовыставку в одном из скверов города «Высоцкий в Куйбышеве, 1967 год» и выставку художественного портрета Владимира Высоцкого в одном из залов города под ориентировочным названием «Его дух, непокорный, живет».
В нем примут участие лауреаты городского фестиваля «Волга песни слышала…» Сергей Лысенко и Владимир Овчинников, актер театра драмы им. Горького Андрей Нецветаев, солист ОДО Александр Самарин.
Этот год - юбилейный в совместной биографии Высоцкого и нашего города. Полвека назад он дал ставшие легендарными концерты в Куйбышеве. 24 мая - в филармонии и ДК им. Дзержинского, 29 ноября - во Дворце спорта, а 30-го - в политехническом институте. По словам президента регионального общественного фонда «Центр В. Высоцкого в Самаре» Михаила Трифонова, Куйбышев сыграл в судьбе Владимира Высоцкого значительную роль.
- Выступая во Дворце спорта в ноябре на своем первом концерте в присутствии нескольких тысяч зрителей, он поверил в свои силы.
В юбилейном году Общественная палата Самарской области планирует организовать две экспозиции. Фотовыставку в одном из скверов города «Высоцкий в Куйбышеве, 1967 год» и выставку художественного портрета Владимира Высоцкого в одном из залов города под ориентировочным названием «Его дух, непокорный, живет».
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