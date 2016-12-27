Музей Модерна приглашает на детский рождественский спектакль

Спектакль покажут воспитанники самарских театральных студий под музыку Франсуа Куперена. Режиссер - Татьяна Ачаликова.В программе не только само представление. Зрителей обещают угостить имбирным печеньем, подарить открытку с рецептом, и даже провести экскурсию по постоянной экспозиции музея. В связи с ограниченным количеством мест обязательна предварительная запись по телефону: 333 24 98.Стоимость билета – 300 руб., 6+.