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Музей Модерна приглашает на детский рождественский спектакль

Музыкальное представление «Софи и имбирное печенье» состоится 7, 8 и 9 января 2017 года в 12:00.

Спектакль покажут воспитанники самарских театральных студий под музыку Франсуа Куперена. Режиссер - Татьяна Ачаликова.

В программе не только само представление. Зрителей обещают угостить имбирным печеньем, подарить открытку с рецептом, и даже провести экскурсию по постоянной экспозиции музея. В связи с ограниченным количеством мест обязательна предварительная запись по телефону: 333 24 98.

Стоимость билета – 300 руб., 6+.

 
Дата: 27 декабря 2016 , 09:31
83
Автор текста: Ксения Кармазина
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