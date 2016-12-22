Музей Модерна отметит День рождения

Музею Модерна в декабре исполняется 4 года. В этот день он будет работать с 17:00 до 18:00. Для посетителей проведут экскурсии по особняку и покажут концерт «Этуаль из Парижа», на котором будут вокальные произведения Гуно, Бриттена, Равеля, Массне. Впервые в Самаре будет исполнен иронический мини-цикл Эрика Сати «Три мелодии».С 18:00 начнет работу кинозал. Сотрудники музея покажут представление «Танец труда». Кроме того, перед зрителями выступят танцовщицы в костюмах, близких к нарядам начала XX века. Они исполнят номера под музыку эпохи Модерна.Вход свободный, 0+