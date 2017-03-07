Музей Алабина рассказал о судьбах женщин, оставивших след в истории Самары
Историко-краеведческий музей подготовил прекрасный подарок к Международному женскому дню. Сотрудники музея пригласили самарцев совершить путешествие во времени и погрузиться в атмосферу XIX века, эпоху грациозных дам и галантных кавалеров.
- Идея этого праздника пришла в голову нашим молодым сотрудницам при виде чудесного венецианского зеркала из усадьбы графов Орловых-Давыдовых, которое находится в нашей экспозиции, - рассказала заведующая отделом внешних коммуникаций музея Инна Иванова. - Мы подумали о том, сколько прекрасных лиц наших землячек могло оно отразить за свою двухсотлетнюю историю.
Жители нашего города с радостью откликнулись на приглашение. В минувшую пятницу фойе историко-краеведческого музея наполнилось празднично одетой публикой. Дамы в платьях со шлейфами, кавалеры в смокингах и костюмах-тройках, торжественно одетые юные самарцы проследовали по залам.
Экскурсовод Галина Стукалова представила посетителям знаменитых жительниц Самарской губернии разных эпох.
Судьбы женщин, оставивших свой след в истории нашего края, заинтересовали посетителей. С большим вниманием выслушали они рассказы об основательнице Ставрополя-на-Волге калмыцкой княгине Анне Тайшиной, о верной жене и сподвижнице почетного гражданина Вятки, Самары и Софии Петра Алабина Варваре Васильевне, об отдавшей миллионы рублей на благотворительность крупнейшей землевладелице губернии Анне Орловой-Чесменской. С удивлением они узнали, что робкая жена Максима Горького, корректор «Самарской газеты» Екатерина Пешкова, стала со временем известной по всей России правозащитницей, к которой обращались люди во времена сталинских репрессий. Ей удалось спасти жизни многих невинно осужденных, она помогала семьям репрессированных добывать сведения о местонахождении их родных. Еще одним открытием для посетителей мероприятия стал тот факт, что знаменитая Анка-пулеметчица из кинофильма про Василия Чапаева - уроженка Самарской губернии, звали ее Мария Попова. Она была частым гостем уроков истории в школах Куйбышева, где рассказывала о легендарной Чапаевской дивизии, с которой прошла дорогами Гражданской войны до самой гибели легендарного полководца на реке Урал. Сама же она прожила долгую жизнь и ушла от нас сравнительно недавно - в 1981 году.
Посетители музея убедились, что во все времена самарчанки были не только красивыми, но и мудрыми, самоотверженными женщинами, старавшимися приносить пользу своим землякам.
Затем участники студии исторического танца «Свита» пригласили дам и кавалеров научиться танцевать полонез, вальс, марш и польку. Зал наполнился музыкой и весельем. Гостей познакомили с основами бального этикета. Барышни узнали о содержимом специальной сумочки и овладели искусством использования веера. А кавалеров научили носить цилиндр, выполнять поклон и делать комплименты дамам.
Мастер Елена Мысова рассказала пришедшим с родителями на праздник ребятишкам, как сделать изящное зеркальце в винтажном стиле, в которое могла бы смотреться каждая из героинь исторической экскурсии. Многие кавалеры тоже захотели изготовить этот сувенир, чтобы преподнести своим возлюбленным в Женский день.
- Идея этого праздника пришла в голову нашим молодым сотрудницам при виде чудесного венецианского зеркала из усадьбы графов Орловых-Давыдовых, которое находится в нашей экспозиции, - рассказала заведующая отделом внешних коммуникаций музея Инна Иванова. - Мы подумали о том, сколько прекрасных лиц наших землячек могло оно отразить за свою двухсотлетнюю историю.
Жители нашего города с радостью откликнулись на приглашение. В минувшую пятницу фойе историко-краеведческого музея наполнилось празднично одетой публикой. Дамы в платьях со шлейфами, кавалеры в смокингах и костюмах-тройках, торжественно одетые юные самарцы проследовали по залам.
Экскурсовод Галина Стукалова представила посетителям знаменитых жительниц Самарской губернии разных эпох.
Судьбы женщин, оставивших свой след в истории нашего края, заинтересовали посетителей. С большим вниманием выслушали они рассказы об основательнице Ставрополя-на-Волге калмыцкой княгине Анне Тайшиной, о верной жене и сподвижнице почетного гражданина Вятки, Самары и Софии Петра Алабина Варваре Васильевне, об отдавшей миллионы рублей на благотворительность крупнейшей землевладелице губернии Анне Орловой-Чесменской. С удивлением они узнали, что робкая жена Максима Горького, корректор «Самарской газеты» Екатерина Пешкова, стала со временем известной по всей России правозащитницей, к которой обращались люди во времена сталинских репрессий. Ей удалось спасти жизни многих невинно осужденных, она помогала семьям репрессированных добывать сведения о местонахождении их родных. Еще одним открытием для посетителей мероприятия стал тот факт, что знаменитая Анка-пулеметчица из кинофильма про Василия Чапаева - уроженка Самарской губернии, звали ее Мария Попова. Она была частым гостем уроков истории в школах Куйбышева, где рассказывала о легендарной Чапаевской дивизии, с которой прошла дорогами Гражданской войны до самой гибели легендарного полководца на реке Урал. Сама же она прожила долгую жизнь и ушла от нас сравнительно недавно - в 1981 году.
Посетители музея убедились, что во все времена самарчанки были не только красивыми, но и мудрыми, самоотверженными женщинами, старавшимися приносить пользу своим землякам.
Затем участники студии исторического танца «Свита» пригласили дам и кавалеров научиться танцевать полонез, вальс, марш и польку. Зал наполнился музыкой и весельем. Гостей познакомили с основами бального этикета. Барышни узнали о содержимом специальной сумочки и овладели искусством использования веера. А кавалеров научили носить цилиндр, выполнять поклон и делать комплименты дамам.
Мастер Елена Мысова рассказала пришедшим с родителями на праздник ребятишкам, как сделать изящное зеркальце в винтажном стиле, в которое могла бы смотреться каждая из героинь исторической экскурсии. Многие кавалеры тоже захотели изготовить этот сувенир, чтобы преподнести своим возлюбленным в Женский день.
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