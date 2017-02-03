Музей Алабина приглашает на мастер-классы «Валентин и валентинки»

На занятиях можно будет изготовить изготовить открытку-валентинку, а также сделать снимок в романтичной фотозоне в холле учреждения культуры.14 февраля музей подготовил особенный подарок для посетителей, объединив два праздника - День всех влюбленных и международный день дарения книг. Каждый участник мастер-класса получит в подарок небольшую книгу и валентинку с пожеланием. В холле музея будет открыта книжная полка для обмена литературой, где любой желающий сможет оставить свою книгу или взять понравившуюся.Кроме того, в преддверии самого романтичного праздника гостям музея расскажут о том, как нашли свою вторую половинку такие выдающиеся жители самарского края, как Петр Алабин, Константин Головкин, Александра Курлина и Григорий Орлов и др. В экспозиции будут представлены старинные открытки и альбом уездной барышни со стихами и пожеланиями от ее друзей.Стоимость экскурсии - 80/40 рублей, мастер-класса - 100 рублей.Более подробную информацию можно узнать по телефону 333-64-23.