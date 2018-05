Муниципальный духовой оркестр исполнит футбольный хит Рики Мартина

Редкое большое культурное событие в Самаре обходится без муниципального концертного духового оркестра.



Не станет исключением и Фестиваль болельщиков FIFA. Оркестр выступит на площади имени Куйбышева 14, 17, 25 июня и 7 июля. Его художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист Самарской области, лауреат премии Правительства РФ «Душа России» Марк Коган рассказал, как Самара зазвучит перед гостями.



- Программа пока окончательно не согласована, но приблизительный список уже есть. Большинство произведений прошло апробацию на тестовых матчах на стадионе «Самара Арена» 28 апреля и 6 мая.



В нашу программу войдет песня болельщиков - Ole, ole, ole. Песню Рики Мартина Go go go, Ole ole ole мы специально аранжировали для открытия Чемпионата. Оказалось, что люди ее хорошо знают, подпевают нам. Для фестиваля болельщиков я хотел предложить режиссеру сделать запись мощного хора для подпевания, но теперь думаю: если публика поддержала нас на асфальте, то тем более поддержит на фан-зоне!



Мы сделали аранжировку гимна FIFA. Это шикарное музыкальное произведение. Кроме того, сыграем Гимн Лиги чемпионов, «Футбольный марш» Матвея Блантера, «Герои спорта» Александры Пахмутовой, «Футбольный мяч» Аркадия Островского. В эту композицию наш аранжировщик Михаил Олейников вставил музыкальную цитату из марша Блантера. Это еще больше усиливает футбольную атмосферу.



Исполним мелодию из репертуара группы Brooklyn brass - у них в составе только медные духовые инструменты. Премьеру этой пьесы мы играли в прошлом году на фестивале в Екатеринбурге. Она произвела очень хорошее впечатление, благодаря чему мы были признаны лучшими в концертной программе. Тема заводная, передает ощущение наступательного настроения болельщика, который уверен в своей команде.



Будет звучать шикарная мелодия Рэя Паркера-младшего из фильма «Охотники за привидениями» и тема Джона Барри из картин об агенте 007. Мелодии известны по всему миру, легко узнаваемы и любимы публикой.



На стадионе мы играли румбиту Чиненова на две русские темы: «Ах, Самара-городок» и попурри Леера на темы русских песен в роковой обработке. Это хорошо воспринимается публикой: без традиционных гармонических переходов, создающих форму, но тормозящих динамику рок-н-ролльного движения. Музыкантам некогда даже расслабится - народ танцует!



Режиссер Наталья Семенова - очень творческий человек, хороший организатор. Она провела потрясающую работу, собрала разножанровую команду, которая встречала гостей стадиона. И болельщики не проходили мимо, а слушали, смотрели, оценивали. Внимание досталось и Волжскому народному хору, и барабанщикам, и артистам на ходулях из «Пластилинового дождя», и нашему оркестру.



Я был поражен энергией болельщиков. Мы закончили выступление перед вторым тестовым матчем, пошли переодеться. В гримуборной не слышно, что делается на стадионе, но когда я вышел, показалось, что ревут бомбардировщики! Видимо, была удачная ситуация на поле, гул 45 тысяч голосов - это серьезная звуковая масса!



Мне кажется, что артисты, которые встречали гостей, внесли свою лепту в создание благоприятной атмосферы на стадионе. Если на трибунах нет лишней агрессии, то возникает «чувство локтя» даже у тех, кто болеет за разные команды. Это дорогого стоит.