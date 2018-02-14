Можно ли обмануть "детектор лжи"

Многим из нас процедура проверки на полиграфе знакома по фильмам о шпионах, которые разными способами пытались обмануть «аппарат правды». Насколько это реально, как функционирует «детектор лжи», и кто им заведует – в нашем материале.



Полиграф – это прибор, который при проведении исследования регистрирует с помощью датчиков изменение физиологических параметров, а именно: дыхательную, сердечно-сосудистую деятельность, электрическую активность кожи. Аппарат регистрирует все эти показатели и передает на компьютер, где они отображаются в виде графиков. Во время исследования задаются вопросы, которые являются стимулами, изменяющими физиологическое состояние человека. Сначала вопрос действует на психику. Если он содержит информацию, которая хранится в памяти человека, например, о каком-то событии, действиях, которые он совершал, это вызовет более сильную реакцию, чем при назывании других вопросов. Сравнивая реакции между собой, полиграфолог, проводящий исследование, делает вывод, какой информацией располагает человек: той, которую он сообщает или какой-то иной.



Вопросы, задаваемые при исследовании, построены таким образом, чтобы на них можно было ответить «да» или «нет».



- Мое мнение, как и многих полиграфологов: вопросы должны подразумевать ответ «нет». Причина в психологии человека. Когда человек отвечает «да», толковать результат можно двояко. Поэтому полиграфологи считают это не совсем верным. Конечно, есть полиграфные школы, которые применяют вопросы с ответами «да», - говорит старший эксперт отдела криминалистики СУ СКР по Самарской области Александр Прасолов.



Обычно процедура прохождения полиграфа длится около трех часов. Ей предшествует изучение экспертом материалов дела и предварительный разговор с испытуемым. Процедура прохождения полиграфа добровольная. Во время суда результаты исследования не всегда принимаются во внимание. Эксперты относятся к этому неоднозначно.



- У нас круг экспертиз никак законодательно не ограничен. Следователь вправе назначить любую. То, что ее результаты не всегда принимаются во внимание, это печально. Но, с другой стороны, в России есть много полиграфологов, это касается в основном частников, не очень хорошо подготовленных. И это в лучшем случае. В худшем – они просто недобросовестны и делают заказные результаты. Поэтому к таким заключениям судьи относятся критично. Но, зачастую, такую же реакцию вызывают результаты исследования, скажем так, официальных экспертов, - отмечает Александр Прасолов.



«Детектор лжи» в СУ СКР по Самарской области работает, в среднем, два-три раза в неделю. Остальное время у полиграфологов уходит на подготовку тестов и анализ результатов. За последний год его использовали и при расследовании резонансных преступлений. Так, например, был задержан подозреваемый в убийстве пожилой женщины в Самаре в 1999 году. Почти 20 лет он скрывался в Ивановской области. При прохождении полиграфа, версия следователей о его причастности к преступлению подтвердилась. После этого обвиняемый во всем сознался. Серьезную помощь «детектор лжи» оказал при расследовании обстоятельств нападения на главу отрадненского ОВД Дмитрия Вашуркина и его жену. Преступники были задержаны. С помощью полиграфа были выявлены детали участия в нападении каждого из них. Кроме того, он позволил устранить нестыковки в показаниях.



Активно использую полиграф в следственном комитете и при решении кадровых вопросов. С 2010 года каждый новый сотрудник обязан пройти исследование при приеме на работу. При этом проверяют ряд факторов риска: возможные связи с преступным миром, вредные привычки и так далее. Полный список аспектов, по которым проводят проверку, держится в секрете. При этом иногда именно результаты полиграфа становятся причиной отказа в приеме на работу в следственный комитет.



Не так давно «детектор лжи» стали использовать и в сфере развлечений. На телевидении появились шоу, где участники проходят тесты на полиграфе.



- Среди полиграфологов эта тема обсуждалась. В качестве экспертов там участвуют хорошие специалисты. Я не могу говорить со 100 процентной гарантией, что это так, но, насколько я знаю, участники шоу заранее проходят тест. То есть на момент съемок результаты уже известны. Потом вопросы задаются во время передачи, и выводятся ранее полученные показатели тестируемого. Еще нужно учитывать, что процедуру на полиграфе обычно проводят в формате один на одни для более точных результатов. Тестируемого в этот момент ничто не должно отвлекать. А при такой большой аудитории не факт, что получится зафиксировать реальные результаты, - отмечает Александр Прасолов.



Многие из тех, кто проходят тест на «детекторе лжи», пытаются его обмануть. В интернете можно найти десятки способов и рекомендаций для этого. Но, как утверждают полиграфологи, сделать это непросто, практически невозможно. Человек, конечно, может создать помехи при проведении исследования, но опытный полиграфолог это заметит. В лучшем случае, у него получится добиться того, что специалист не поймет каких-то нюансов. Но в целом будет ясно, что человек что-то делает не так, пытается обмануть. Поводить за нос полиграф попытались и мы. Помогал в этом наш коллега - собственный корреспондент ВГТРК в Самаре Сергей Арсеничев, который занял место в кресле испытуемого.



Он прошел два стандартных теста, с которых начинают каждое исследование. Первый заключается в том, что человеку задают вопросы, начинающиеся одинаково «Ваше имя …» и предъявляют пять вариантов, один из которых верный. При этом испытуемый должен на все отвечать нет. Процедуру повторяют несколько раз. Сергею Арсеничеву при прохождении этого теста обмануть полиграф не удалось. Из всего списка имен детектор определил, что его все-таки зовут «Сергей».



А вот второй тест имел совершенно другие результаты.



Испытуемого попросили написать на листе цифру от «1» до «5» и передать его эксперту. После этого задавались вопросы, которые начинались «Вы написали цифру…». Испытуемый должен был также отвечать на них «нет». Процедуру повторили два раза. По итогам теста, полиграф не смог определить, что была загадана цифра «5». Более того, этот вариант машина определила, как наименее вероятный. Эксперт объяснил это рядом факторов:



1. Вопросы задавались только в два круга. Обычно процедуру повторяют три, а, если потребуется, и больше раз. При этом полиграфолог может менять порядок цифр, может повторять вопросы, называя одну и ту же цифру.



2. Возможно, сыграла роль релевантность вопроса. То есть, его значимость для испытуемого.



При прохождении теста на имя, получился положительный результат, так как имя все-таки значимо для человека, а цифра зачастую нет. Обычно, в таких ситуациях при контрольных испытаниях, проводятся дополнительные тесты. Когда человека прогоняют по несколько раз по одним и тем же вопросам, он начинает реагировать по-другому.

