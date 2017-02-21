Мост в районе Климовки с выходом на М-5 могут построить в течение пяти лет
Об этом сообщил губернатор Николай Меркушкин в ходе интервью «ВАЗ ТВ».
Напомним, в Самарской области планируется строительство 142 км современного автобана с мостом через Климовку с выходом на трассу М-5.
- Это огромный проект, сейчас завершается его проектирование. Отдельные участки моста будут использоваться для транзитного транспорта, междугородных и международных перевозок. Самарская область заявила этот проект и попала с ним в список проектов по государственно-частному партнерству, - отметил Николай Меркушкин.
Для завершения реализации проекта потребуется около четырех-пяти лет, а его стоимость составит около 100 млрд рублей. Глава региона также сообщил, что рассматриваются различные варианты использования дороги и нового моста, в том числе платный проезд.
Строительство развязки на М-5 планировалось завершить в 2017 году, однако помешал экономический кризис.
- В связи с тем, что в 2015-16 годах упала цена на нефть и снизилась наполняемость дорожного фонда, на подготовительные работы по развязке нам выделялось по 100 млн рублей. Сейчас внесено предложение перенести на нашу развязку 500 млн руб. из другого субъекта РФ. Ожидается, что через неделю этот вопрос решится на уровне правительства РФ, и уже с апреля на объект поступит финансирование в размере 700 млн рублей. Также с апреля начнутся работы, - рассказал Николай Меркушкин.
По информации, представленной губернатором, во втором полугодии ожидается поступление еще 1,5 млрд рублей на данный объект. А в целом Минтранс РФ планирует выделить на проект по строительству развязки на М-5 2,27 млрд рублей.
- Технология работ на данном участке достаточно сложна, так как он перегружен. Часть дороги будет бетонироваться для того, чтобы она служила долго. Эти работы будут проведены летом текущего года, - пояснил глава региона. - В основном это будут ночные работы. Параллельно начнутся работы по возведению эстакады для развязки. В целом весь проект до чемпионата мира 2018 г. завершить не удастся, но в ближайшие полтора-два года все будет сделано. Работы находятся в плане подготовки к 50-летию выпуска первого легкового автомобиля АвтоВАЗа, - проинформировал глава региона.
Добавим, при строительстве моста и развязки не будут затрагиваться зеленые зоны.
Напомним, в Самарской области планируется строительство 142 км современного автобана с мостом через Климовку с выходом на трассу М-5.
- Это огромный проект, сейчас завершается его проектирование. Отдельные участки моста будут использоваться для транзитного транспорта, междугородных и международных перевозок. Самарская область заявила этот проект и попала с ним в список проектов по государственно-частному партнерству, - отметил Николай Меркушкин.
Для завершения реализации проекта потребуется около четырех-пяти лет, а его стоимость составит около 100 млрд рублей. Глава региона также сообщил, что рассматриваются различные варианты использования дороги и нового моста, в том числе платный проезд.
Строительство развязки на М-5 планировалось завершить в 2017 году, однако помешал экономический кризис.
- В связи с тем, что в 2015-16 годах упала цена на нефть и снизилась наполняемость дорожного фонда, на подготовительные работы по развязке нам выделялось по 100 млн рублей. Сейчас внесено предложение перенести на нашу развязку 500 млн руб. из другого субъекта РФ. Ожидается, что через неделю этот вопрос решится на уровне правительства РФ, и уже с апреля на объект поступит финансирование в размере 700 млн рублей. Также с апреля начнутся работы, - рассказал Николай Меркушкин.
По информации, представленной губернатором, во втором полугодии ожидается поступление еще 1,5 млрд рублей на данный объект. А в целом Минтранс РФ планирует выделить на проект по строительству развязки на М-5 2,27 млрд рублей.
- Технология работ на данном участке достаточно сложна, так как он перегружен. Часть дороги будет бетонироваться для того, чтобы она служила долго. Эти работы будут проведены летом текущего года, - пояснил глава региона. - В основном это будут ночные работы. Параллельно начнутся работы по возведению эстакады для развязки. В целом весь проект до чемпионата мира 2018 г. завершить не удастся, но в ближайшие полтора-два года все будет сделано. Работы находятся в плане подготовки к 50-летию выпуска первого легкового автомобиля АвтоВАЗа, - проинформировал глава региона.
Добавим, при строительстве моста и развязки не будут затрагиваться зеленые зоны.
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