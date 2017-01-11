Москва, Прага и Дубай. Куда летали самарцы в дни новогодних каникул?

По официальным данным с 30 декабря 2016 по 9 января 2017 включительно аэропорт обслужил 59 266 пассажиров, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2015-2016 гг. При этом, рост в 73% был зафиксирован на международных направлениях.В указанный период авиакомпании выполнили 627 рейсов на самарском направлении, а службы аэропорта обработали 522 тонны багажа (рост в 15%).Наиболее востребованными внутренними направлениями в это время были Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Сочи и Алматы, международными - Прага, Дубай, Краби (Таиланд), Хельсинки, Гоа (Индия).