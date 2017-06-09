Московское шоссе от проспекта Масленникова до Киевской станет односторонним 13 июня

На следующей неделе, во вторник, 13 июня, начинается капитальный ремонт Московского шоссе в месте строительства развязки на пересечении с улицей Луначарского.Московское шоссе по направлению "в город" станет односторонним. "Из города" можно будет выехать по Киевской, которая будет также односторонней, или по улице Мичурина.