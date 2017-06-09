Московское шоссе от проспекта Масленникова до Киевской станет односторонним 13 июня
В связи со строительством развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского изменится схема движения автотранспорта.
На следующей неделе, во вторник, 13 июня, начинается капитальный ремонт Московского шоссе в месте строительства развязки на пересечении с улицей Луначарского.
Московское шоссе по направлению "в город" станет односторонним. "Из города" можно будет выехать по Киевской, которая будет также односторонней, или по улице Мичурина.
На следующей неделе, во вторник, 13 июня, начинается капитальный ремонт Московского шоссе в месте строительства развязки на пересечении с улицей Луначарского.
Московское шоссе по направлению "в город" станет односторонним. "Из города" можно будет выехать по Киевской, которая будет также односторонней, или по улице Мичурина.
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