Московский Театр наций откроет сезон спектаклем самарского режиссера

Режиссер прокомментировал постановку:- Спектакль «Театр чудес» для меня - вторая часть триптиха о любви. Первая, наш «Корабль дураков», была посвящена любви плотской. А Сервантес - это любовь поэтическая. Вы спросите: «Театр чудес» - а какие там будут чудеса? Чудеса будут! Но это чудеса не технические. Я в этом спектакле делаю ставку на актера. Ведь актер - настоящее чудо в театре. Хочу еще добавить, что когда-то, когда театру «Грань» исполнялось 30 лет, интермедии Сервантеса ставила Эльвира Анатольевна Дульщикова, мой мастер и учитель, много лет руководившая этим театром. Я посвящаю этот спектакль ее памяти.Репетиции в Москве продлятся с июня по август. По возвращении режиссер планирует поставить «Театр чудес» в «Грани» со своей труппой.Денис Бокурадзе уже имеет опыт режиссерской работы в Москве: в ноябре 2017 он поставил спектакль «Старший сын» по пьесе Вампилова в Театре на Таганке.