Московские музыканты дадут бесплатные мастер-классы и концерт в Самаре

4 и 5 марта в Самаре в рамках благотворительного проекта «Театральный маршрут. Сезон 2017-2018 г.г.» пройдет концерт и мастер-класс Владислава Лаврика и Максима Рубцова (Москва).



Владислав Лаврик (труба) - доцент Московской государственной консерватории, лауреат премии Президента РФ, артист фирмы «YAMAHA» в России, лауреат международных фестивалей и конкурсов, солист Российского национального оркестра, дирижер, один из лучших трубачей России.



Максим Рубцов (флейта) - солист Российского национального оркестра, преподаватель Оркестровой Академии New World Symphony (США), международной флейтовой школы в Гуанчжоу (Китай), автор и участник международных образовательных музыкальных проектов.



Анастасия Гончарова (фортепиано) - выпускница МГК, лауреат всероссийских и международных конкурсов, участник фестивалей камерной музыки.



Программа:



4 марта, воскресенье, 18:00



Самарское музыкальное училище им. Д. Г. Шаталова (Ул. Куйбышева, 102)



Концерт камерной музыки (0+). Произведения для трубы, флейты, обработки шедевров мировой классики.



5 марта, понедельник, 11:00



Детская музыкальная школа им. Г. В. Беляева (пр. Металлургов, 85)



Открытые мастер-классы для учащихся музыкальных учебных заведений. Расписание мастер-классов: 11:00 – Владислав Лаврик, 12:00 – Максим Рубцов.



Вход на все мероприятия – свободный.



Предварительная запись на мастер-классы, информация о мероприятии по телефону: +7 (903) 300-6052.



Организаторы: Фонд Арокник, Фонд «Устойчивое развитие» (Москва), АНО «Информационный музыкальный центр», Самарское музыкальное училище, ДМШ им. Беляева (Самара).