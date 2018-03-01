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Московские музыканты дадут бесплатные мастер-классы и концерт в Самаре

4 и 5 марта в Самаре в рамках благотворительного проекта «Театральный маршрут. Сезон 2017-2018 г.г.» пройдет концерт и мастер-класс Владислава Лаврика и Максима Рубцова (Москва).

Владислав Лаврик (труба) - доцент Московской государственной консерватории, лауреат премии Президента РФ, артист фирмы «YAMAHA» в России, лауреат международных фестивалей и конкурсов, солист Российского национального оркестра, дирижер, один из лучших трубачей России.

Максим Рубцов (флейта) - солист Российского национального оркестра, преподаватель Оркестровой Академии New World Symphony (США), международной флейтовой школы в Гуанчжоу (Китай), автор и участник международных образовательных музыкальных проектов.

Анастасия Гончарова (фортепиано) - выпускница МГК, лауреат всероссийских и международных конкурсов, участник фестивалей камерной музыки.

Программа:

4 марта, воскресенье, 18:00

Самарское музыкальное училище им. Д. Г. Шаталова (Ул. Куйбышева, 102)

Концерт камерной музыки (0+). Произведения для трубы, флейты, обработки шедевров мировой классики.

5 марта, понедельник, 11:00

Детская музыкальная школа им. Г. В. Беляева (пр. Металлургов, 85)

Открытые мастер-классы для учащихся музыкальных учебных заведений. Расписание мастер-классов: 11:00 – Владислав Лаврик, 12:00 – Максим Рубцов.

Вход на все мероприятия – свободный.

Предварительная запись на мастер-классы, информация о мероприятии по телефону: +7 (903) 300-6052.

Организаторы: Фонд Арокник, Фонд «Устойчивое развитие» (Москва), АНО «Информационный музыкальный центр», Самарское музыкальное училище, ДМШ им. Беляева (Самара). 
Дата: 28 февраля 2018 , 19:47
259
Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: предоставлено организаторами
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