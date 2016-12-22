Морозы в Самарской области побили рекорд 15-летней давности

Как сообщают в Приволжском УГМС, в Кинель-Черкассах в эту ночь столбик термометра опустился до температуры в -34,3°С, перебив тем самым рекорд за последние 15 лет, когда температура воздуха достигла отметки в -30,7°С.Аналогичная температура воздуха была зафиксирована в Челно-Вершинах. Абсолютный минимум здесь был зафиксирован в 1978 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -30,8°С.