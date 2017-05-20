20 мая 2017 года,
03:26
$ 57.16    63.65   Нефть 52.94 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Монтаж металлоконструкций на стадионе «Самара Арена» планируется завершить в июне

В настоящее время на опоры установлено две трети монтажных блоков (65 из 96). В работах задействовано почти 2,3 тысячи строителей и 148 единиц техники.

Об этом стало известно на выездном заседании межведомственной комиссии под председательством первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Леонида Ставицкого. Оно состоялось в пятницу, 19 мая на площадке строящегося стадиона.

В совещании принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, а также руководители профильных региональных министерств и представители генерального подрядчика ПСО «Казань».

На настоящий момент работы по монтажу железобетонных конструкций выполнены на 93,2%, устройство внутренних перегородок — на 80,87%. Система водоснабжения готова более чем на 70%, а работы по устройству системы теплоснабжения завершены полностью.

Первый этаж спортивного объекта застеклен полностью, а 2-4 этажи- на 91 процент.Также заключен договор подряда на выполнение работ по устройству гибридного футбольного поля.

Глава региона отметил, что в последние месяцы работы на стадионе ведутся более организованно, а взаимодействие на всех уровнях стало более конструктивным.

- Мы слышим друг друга, мы идем навстречу друг другу, чтобы как можно быстрее разрешались любые вопросы и проблемы. Все понимают - свою работу мы должны выполнять очень четко. Понятно, что масштабы строительства велики. Все, кто видит стадион впервые - его размеры, его оригинальность, его металлоконструкции - остаются под большим впечатлением. Это единственный опыт в стране, а может быть и в Европе, когда длина одной конструкции составляет 127 метров. Это еще раз говорит о том, что Самара серьезно готовится к Чемпионату мира. Мы строим стадион, ничуть не уступающий мировым аналогам, а по некоторым показателям превосходящий их.
Дата: 20 мая 2017 , 02:12
73
Автор текста: Анна Турова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Монтаж металлоконструкций на стадионе «Самара Арена» планируется завершить в июне
20 мая 2017
73
Монтаж металлоконструкций на стадионе «Самара Арена» планируется завершить в июне
no photo
20 мая 2017
72
Самарским абонентам «Мегафон» полностью восстановили связь
Самарцам показали «Заповедный остров России»
19 мая 2017
239
Самарцам показали «Заповедный остров России»
ООО «Автодорстрой» спроектирует транспортную модель магистрали «Центральная»
19 мая 2017
290
ООО «Автодорстрой» спроектирует транспортную модель магистрали «Центральная»
Самара присоединится к Всероссийскому полумарафону «Забег»
19 мая 2017
152
Самара присоединится к Всероссийскому полумарафону «Забег»
Губернатор вручил награды активистам и организаторам молодежного пионерского движения
19 мая 2017
135
Губернатор вручил награды активистам и организаторам молодежного пионерского движения
С 1 июня меняется расписание движения электричек из Самары в Курумоч
19 мая 2017
200
С 1 июня меняется расписание движения электричек из Самары в Курумоч
no photo
19 мая 2017
149
Началась проверка по факту смерти задержанного мужчины в одном из спецприемников Самары
no photo
19 мая 2017
378
Начальника сызранского отдела полиции задержали по подозрению в перевозке контрафактной водки
Лента новостей
20 мая 2017 , 02:12
73
Монтаж металлоконструкций на стадионе «Самара Арена» планируется завершить в июне
В настоящее время на опоры установлено две трети монтажных блоков (65 из 96). В работах...
20 мая 2017 , 01:09
72
Самарским абонентам «Мегафон» полностью восстановили связь
Напомним , сбой возник в пятницу, 19 мая, в Самаре и других городах России.
19 мая 2017 , 20:15
239
Самарцам показали «Заповедный остров России»
Фотовыставка приурочена к нескольким датам Года экологии.   
19 мая 2017 , 18:14
290
ООО «Автодорстрой» спроектирует транспортную модель магистрали «Центральная»
Напомним , аукцион в электронной форме был объявлен 27 апреля на официальном сайте...
19 мая 2017 , 17:43
135
Губернатор вручил награды активистам и организаторам молодежного пионерского движения
В пятницу, 19 мая, в самарской филармонии прошел областной слет старших пионерских вожатых и...
19 мая 2017 , 17:43
152
Самара присоединится к Всероссийскому полумарафону «Забег»
Он пройдет в воскресенье, 21 мая, в 10 регионах РФ.
19 мая 2017 , 17:23
200
С 1 июня меняется расписание движения электричек из Самары в Курумоч
Об этом сообщает Пригородная пассажирская компания.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
5675
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
27 апреля 2017
5261
1
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
Неприглядные дома в Самаре скроют за фальш-фасадами и декоративными заборами
25 апреля 2017
3789
1
Неприглядные дома в Самаре скроют за фальш-фасадами и декоративными заборами
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
9 мая 2017
3556
1
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области.  ...
Киноизмышлизм. «Стражи галактики. Часть 2» - космические «Семейные узы» (13+)
5 мая 2017
754
2
Киноизмышлизм. «Стражи галактики. Часть 2» - космические «Семейные узы» (13+)
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
Улица Великой Победы. Праздник, который всегда с тобой
6 мая 2017
427
Улица Великой Победы. Праздник, который всегда с тобой
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
Евгений Баранский: «Мы не можем быть одни во Вселенной»
5 мая 2017
682
Евгений Баранский: «Мы не можем быть одни во Вселенной»
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
Дорожная карта. Какие улицы отремонтируют в Самаре в этом году
10 мая 2017
2818
5
Дорожная карта. Какие улицы отремонтируют в Самаре в этом году
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей. 
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.