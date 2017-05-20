Монтаж металлоконструкций на стадионе «Самара Арена» планируется завершить в июне

Об этом стало известно на выездном заседании межведомственной комиссии под председательством первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Леонида Ставицкого. Оно состоялось в пятницу, 19 мая на площадке строящегося стадиона.В совещании принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, а также руководители профильных региональных министерств и представители генерального подрядчика ПСО «Казань».На настоящий момент работы по монтажу железобетонных конструкций выполнены на 93,2%, устройство внутренних перегородок — на 80,87%. Система водоснабжения готова более чем на 70%, а работы по устройству системы теплоснабжения завершены полностью.Первый этаж спортивного объекта застеклен полностью, а 2-4 этажи- на 91 процент.Также заключен договор подряда на выполнение работ по устройству гибридного футбольного поля.Глава региона отметил, что в последние месяцы работы на стадионе ведутся более организованно, а взаимодействие на всех уровнях стало более конструктивным.- Мы слышим друг друга, мы идем навстречу друг другу, чтобы как можно быстрее разрешались любые вопросы и проблемы. Все понимают - свою работу мы должны выполнять очень четко. Понятно, что масштабы строительства велики. Все, кто видит стадион впервые - его размеры, его оригинальность, его металлоконструкции - остаются под большим впечатлением. Это единственный опыт в стране, а может быть и в Европе, когда длина одной конструкции составляет 127 метров. Это еще раз говорит о том, что Самара серьезно готовится к Чемпионату мира. Мы строим стадион, ничуть не уступающий мировым аналогам, а по некоторым показателям превосходящий их.