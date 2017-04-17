Молодые ученые губернии получат по 120 тысяч рублей

Сто молодых ученых и конструкторов, работающих в Самарской области по приоритетным для региона направлениям развития науки, технологий и техники, получат от регионального правительства единовременно по 120 тысяч рублей.



Это награда за победу в ежегодном конкурсе по предоставлению денежных выплат на поддержку молодых ученых, работающих в сфере информационных технологий и электроники, космических и авиационных, производственных технологий, экологии и рационального природопользования, инновационных технологий в медицине.



Всего на участие было подано 207 заявок. Лучших отбирали по нескольким критериям, которые предполагали серьезную научно-практическую в течение всего года работу, имеющую перспективу дальнейшего применения на производстве.