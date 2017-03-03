Молодые самарцы могут временно стать редакторами провинциальной газеты

Приняв участие в проекте Самарского Литературного музея «Несколько дней в роли сотрудника провинциальной газеты», самарцы смогут посещать бесплатные теоретические и практических занятия. Квалифицированные преподаватели – филологи, журналисты, медиа-менеджеры – помогут освоить навыки письма, а также узнать больше об истории города (о чем писали в газетах сто лет назад, какой была жизнь сотрудников редакции). По итогам занятий участники создадут газету о современном городе. Каждый получит свою копию, она будет доступна также в интернете.В рамках проекта будут проходить бесплатные лекции о журналистике, истории прессы и PR, которые смогут посещать все желающие.Записаться можно по телефону 332-11-22.