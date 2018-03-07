Молодые самарские певцы смогут выйти на главную музыкальную сцену области
Самарский академический театр оперы и балета объявляет первый набор в Молодежную оперную программу.
Для подачи заявки необходимо до 15 марта заполнить анкету на сайте театра и отправить ее и два видеоролика с рассказом о себе и исполнением арии из оперы, романса или русской песни на электронный адрес opera@opera-samara.net с пометкой «Молодежная оперная программа».
Набор участников осуществляется по специальности солист-вокалист (до 5 мест). К участию в конкурсных прослушиваниях в программу допускаются исполнители от 1988 до 2000 года рождения. Все расходы по участию в прослушивании (проезд, проживание и пр.) конкурсанты несут самостоятельно.
Впервые в истории Самарского академического театра оперы и балета открывается Молодежная оперная программа, в рамках которой молодые певцы из Самары и Самарской области получат уникальную возможность пройти курс профессионального усовершенствования. В течение нескольких лет молодые артисты, поступившие в программу по результатам конкурсного прослушивания, будут заниматься вокалом, пройдут мастер-классы солистов труппы театра, обучатся сценическому движению и актерскому мастерству. Кроме того, каждый из участников получит обширную сценическую практику, исполняя роли в постановках театра.
По итогам программы выпускники смогут попасть в труппу Самарского оперного театра или стать приглашенными солистами.
Руководитель Молодежной оперной программы – главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов
Художественный руководитель Молодежной оперной программы – Василий Святкин.
Для подачи заявки необходимо до 15 марта заполнить анкету на сайте театра и отправить ее и два видеоролика с рассказом о себе и исполнением арии из оперы, романса или русской песни на электронный адрес opera@opera-samara.net с пометкой «Молодежная оперная программа».
Набор участников осуществляется по специальности солист-вокалист (до 5 мест). К участию в конкурсных прослушиваниях в программу допускаются исполнители от 1988 до 2000 года рождения. Все расходы по участию в прослушивании (проезд, проживание и пр.) конкурсанты несут самостоятельно.
Впервые в истории Самарского академического театра оперы и балета открывается Молодежная оперная программа, в рамках которой молодые певцы из Самары и Самарской области получат уникальную возможность пройти курс профессионального усовершенствования. В течение нескольких лет молодые артисты, поступившие в программу по результатам конкурсного прослушивания, будут заниматься вокалом, пройдут мастер-классы солистов труппы театра, обучатся сценическому движению и актерскому мастерству. Кроме того, каждый из участников получит обширную сценическую практику, исполняя роли в постановках театра.
По итогам программы выпускники смогут попасть в труппу Самарского оперного театра или стать приглашенными солистами.
Руководитель Молодежной оперной программы – главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов
Художественный руководитель Молодежной оперной программы – Василий Святкин.
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