Молодые медики могут получить 166 тысяч рублей подъемного пособия

В преддверии профессионального праздника за круглым столом в пресс-центре «СГ» эксперты обсудили один из самых важных вопросов здравоохранения - подготовку медицинских кадров и трудоустройство молодых специалистов.



Дисбаланс ведет к дефициту



Президент областной ассоциации врачей Сергей Измалков подчеркнул, что вопрос подготовки медицинских кадров всегда останется актуальным. Какой бы современной ни была техника, сколько бы автоматического оборудования ни установили, без специалистов, опытных санитарок, медсестер, врачей просто не будет системы здравоохранения, да и качественной жизни общества.



Говоря о кадровом обеспечении медучреждений Самары и области, представитель минздрава Денис Бутолин подчеркнул, что существует большой дефицит среднего медперсонала.



- В 90-е годы был серьезный провал в этом направлении, и еще с тех пор не можем его восполнить, - констатировал эксперт. - Ежегодно увеличиваем набор в средние специальные образовательные учреждения. Надеемся, что ситуация будет меняться. Не хватает специалистов в сельской местности и поселках городского типа, актуальна тема для Тольятти. В городе нужны конкретные специалисты: анестезиологи-реаниматологи, фтизиатры, инфекционисты, педиатры, психиатры, хирурги. И есть дисбаланс между стационарным звеном и амбулаторно-поликлинической службой.



Всего, по словам Бутолина, в государственном секторе системы здравоохранения нашей области работает около 12 тысяч врачей.



Незаменимый опыт



Проректор по учебно-воспитательной и социальной работе медуниверситета Юрий Щукин отметил, что конкурс в профильные вузы, в том числе в самарский, не стал меньше.



- В прошлом году в наш медуниверситет было подано 10 тысяч заявлений. Это даже больше, чем в предыдущие годы, - констатировал профессор. - Причем у нас достаточно высокий средний балл. Кроме того, ежегодно 180 бюджетных мест выделяем для целевого приема абитуриентов из сельских районов, малых городов и Тольятти. Целевики обязаны определенное время отработать в том учреждении, с которым заключили договор об обучении.



Как отмечает проректор, часть выпускников не остаются в профессии. До нынешнего года после окончания вуза была интернатура, позволявшая еще год практиковаться в выбранной специальности. С 2017-го ее нет. Теперь либо ординатура, где количество мест ограничено, либо участковым врачом в поликлинику. Как подчеркивают опытные врачи, это самый лучший способ набраться опыта и зарекомендовать себя.



- Мы всегда говорим студентам, что важно уже на этапе учебы посвящать себя профессии - дежурить, работать санитарами. Во время обучения мы проводим аттестацию и выдаем студентам документ - своего рода допуск к работе в качестве медицинской сестры, - продолжает Щукин. - Около 30-40 процентов ребят учебу в вузе совмещают с работой на должностях младшего и среднего медперсонала. В том числе эти начинающие специалисты помогают медучреждениям в период эпидемий. В целом подготовка врача - сложный многоэтапный процесс. Но даже после окончания вуза нужно еще не менее двух-трех лет, чтобы набраться опыта и навыков.



Профессор Щукин сообщил, что в этом году медуниверситет окончили около 1000 человек из разных регионов. Большинство из них - те, которые обучались по медицинским и фармацевтическим специальностям, - в соответствии с законодательством должны пройти аккредитацию и получить допуск к профессиональной деятельности. Около половины из них, по мнению профессора, смогут выдержать конкурсный отбор в ординатуру по выбранной специальности, а остальным он, как и все эксперты круглого стола, посоветовал без раздумий идти в первичное звено, набираться опыта, чтобы в дальнейшем стать успешными врачами, настоящими профессионалами.



Сергей Измалков пояснил, как идет внедрение принципиально новой системы - аккредитации врачей, которая пришла на смену действующей долгое время сертификации.



- По сути, это получение допуска к работе врачом. С 1 января 2016 года новая система официально вступила в силу, - сказал он. - Первый этап пройден: в 2016 году профессиональную аккредитацию прошли выпускники медицинских вузов - стоматологических и фармацевтических факультетов. Далее в систему вовлекутся врачи абсолютно всех специальностей. Всего процесс рассчитан на десять ближайших лет.



Поддержка есть



На вопрос о том, что ждет молодого специалиста, только-только получившего диплом, на какую поддержку он может рассчитывать, рассказал Денис Бутолин.



- В рамках областных программ для выпускников медицинских вузов реализуются различные меры поддержки. Например, молодым специалистам, которые устраиваются на особенно востребованные специальности, предусмотрено подъемное пособие в размере 166 тысяч рублей. Перечень ежегодно формируется специальной комиссией и утверждается министерством, - сообщил Бутолин. - Есть выплата для пополнения сельского звена здравоохранения. По программе «Земский доктор» молодые врачи, переехавшие в сельскую местность, получают миллион рублей. В прошлом году в районы перебрались 111 специалистов. А всего за годы действия этой программы выплату получили 505 медиков. Меры по привлечению специалистов применяют и органы местного самоуправления, предоставляя жилье, дополнительные выплаты, подъемные пособия. Социальную и материальную поддержку стараются оказывать молодым медикам и руководители поликлиник, больниц.



- Тем более что теперь у руководителя медучреждения нет ограничений по начислению заработной платы сотрудникам, - добавил заместитель директора областного ТФОМС Владислав Романов. - Если раньше был четко прописан процент от имеющихся средств, который идет на зарплату, теперь такого нет. И оплата труда выпускников в разных лечебных учреждениях может сильно разниться.



А сколько платят?



Директор института профессионального образования СамГМУ Евгений Корымасов привел данные статистики: заработная плата выпускника вуза Самарской области в прошлом году составляла 22 тысячи 199 рублей.



Денис Бутолин пояснил, что заработная плата медицинского работника складывается из базового оклада, а также стимулирующих и компенсационных выплат. И во многом зависит от стремления, трудоспособности, активности и прежде всего качества работы врача.



Владислав Романов напомнил, что согласно указу президента и дорожной карте в сфере здравоохранения в этом году заработная плата врача должна достигнуть на 1 октября 180% от средней заработной платы по региону. Сейчас она составляет около 37 тысяч рублей. С октября оплата труда существенно повысится. Для среднего персонала рост планируется до 90% от средней зарплаты в регионе, а младшему медперсоналу - 80%. Эти цифры еще уточняются.



- Но нужно понимать, что это уровень оплаты труда врача с опытом, - подчеркнул профессор Корымасов. - Выпускнику, чтобы стать хорошим специалистом с хорошей зарплатой, нужно приложить старания.



Ориентиры меняются



Если выпускников меньше не становится, программы поддержки и перспективы для молодых специалистов работающие, так почему же не хватает специалистов, а выпускники уходят в другие сферы?



- За последние 20 с лишним лет изменилось многое, - отметил профессор Щукин. - Изменилась законодательная и нормативная база в образовании.



- Меняются мышление, личность, - добавил профессор Корымасов. - Это не значит, что стало хуже. Просто современный молодой человек теперь другой. Он активный, знает языки, хорошо знаком с техникой, уверенный в себе. Поэтому многие выпускники хотят сразу быть врачами большой клиники, работать на хорошем оборудовании, хотя сами еще толком многого не могут.



Как отметила генеральный директор международного медицинского центра «Клиника сердца» Анна Маковская, все выпускники разные и запросы разные. Причем их мнение о специальности и предпочтения могут также со временем меняться.



- Врач никогда не будет богатым человеком, но он может обеспечить себе достойную жизнь, - говорит профессор Щукин. - Для этого надо много работать! Понятно, что поменялись ориентиры, молодые люди в первую очередь думают о заработке, о комфорте. Но тогда можно подрабатывать, совмещать. Анна Маковская развеяла стереотип о том, что работа в частной клинике гарантированно дает больший доход, чем в государственной.



- Разделение медицины на частную и государственную - это только форма собственности, - подчеркнула она. - Зарплата зависит от того, как ты работаешь. Можно в государственной больнице получать больше, чем в частной. Сотрудником какой бы организации ты ни был, твой доход зависит лишь от вложенных тобой труда и профессионализма.



- Тем более что частные клиники также работают в системе обязательного медицинского страхования. По нашим тарифам, - добавил Владислав Романов.



Анна Маковская также отметила, что бизнес ориентируется на государство и тоже готовит себе кадры. Она рассказала про московскую практику целевых направлений от частных структур. То есть организация платит, но соответственно требует отдачи.



- Не работая, сложно что-либо получить, - подчеркнула она. - Поэтому многие подрабатывают во время учебы. Ведь чтобы освоить какое-либо оборудование, нужно пройти обучение, попрактиковаться. А на это нужно время. Свой взгляд на то, почему выпускники не становятся медиками, высказал Евгений Корымасов. По его мнению, последнее время средствами массовой информации и гражданами подрывается авторитет профессии врача, когда непрофессионалы, не разобравшись, обвиняют, обличают. И по одному-двум случаям делается негативный вывод обо всем медицинском сообществе. В медицине, как и во многих других сферах, большую роль играет человеческий фактор. И если один медработник, по незнанию или другим причинам, что-то не так сказал, это не значит, что все врачи такие и поликлиника плохая.



- Если отношение к врачу со стороны населения будет лучше, то от этого выиграет и качество медицинской помощи, и вся система в целом, - подчеркнул Сергей Измалков.



Евгений Корымасов также предположил, что выпускники не идут на отдельные специальности потому, что не хотят рисковать, утруждать себя, осознавая сложность, ответственность того или иного направления. И предпочитают хирургии, например, ультразвуковую диагностику.



К Чемпионату мира



Денис Бутолин рассказал также, насколько предстоящее масштабное спортивное мероприятие затронуло сферу здравоохранения. Он напомнил, что уже второй год в Самаре ведется усиленная подготовка сборной медицинской команды Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.



Медики проходят курсы повышения квалификации, подтягивают английский язык, заняты специальными тренировками, которые проходят в том числе на стадионах. Также по особой программе занимаются сотрудники двух учреждений, которые будут оказывать медицинскую помощь спортсменам и болельщикам во время проведения мирового турнира. Это больницы имени Н.И. Пирогова и В.Д. Середавина.



- По запросу министерства мы подготовили команду студентов волонтеров третьего-четвертого курсов, больше ста человек, - сказал Юрий Щукин. - Они будут помогать бригадам и сопровождать все мероприятия Чемпионата мира.



Как отметила Анна Маковская, здравоохранение Самарской области сейчас осваивает новую компетенцию - организацию больших массовых мероприятий, тем самым серьезно повышает свой уровень и авторитет.



- Перемены в сфере здравоохранения происходят постоянно. Проблемы есть везде. Но особенность нашего региона в том, что мы стараемся работать на опережение, - резюмировал Сергей Измалков. - Совместно с министерством здравоохранения области и медицинским университетом мы делаем все, чтобы для наших медиков происходящие изменения были менее болезненными, а условия работы становились более комфортными. Ведь только в этом случае можно достигнуть высокого качества и доступности оказываемой помощи